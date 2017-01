1ère visite?

DAB+ dans les tunnels: ça bouge encore et toujours

Décembre 2016 - La diffusion dans les tunnels routiers touche aussi la Suisse romande: après le tunnel de Chèvres (GE- A1), le tunnel de Combette et des Vignes (FR - A1), le DAB est arrivé dans le canton du Jura, dans le tunnel de Choindez, sur la A16 (Transjurassienne). Ce tunnel de 3,2 km est donc équipé des deux bouquets romands (SSR et chaînes privées). Le DAB+ est depuis peu aussi diffusé dans le tunnel du Gotthard (A2), le plus long tunnel routier de Suisse et dans le Belchen (BS - SO - A2). Ainsi, l'équipement des tunnels routiers suisses par l'OFROU, prévu jusqu'à fin 2018, poursuit son cours. Notons que les Romands attendent avec une certaine impatience l'équipement des tunnels neuchâtelois et de l'A9. Sources: DAB-Swiss et Broadcast. Nouvel émetteur DAB+ à Fribourg pour Romandie Médias SA (2e bouquet DAB+ romand)

16.10.2016 - un nouvel émetteur couvre la vieille ville de Fribourg, où la réception depuis le Gibloux n'était pas optimale. Ce nouveau lieu d'émission se trouve à Fribourg Lorette et sa puissance rayonnée (ERP) estb de 1,8 kW. Pour comparaison, la puissance du Gibloux est de 38 kW. La réception des radios privées romandes, dont Radio Fribourg, s'en trouve fortement améliorée en vieille ville.

Paramount Channel sur BIS

Disparition de Ciné FX et Polar le 6 décembre 2016. Nouveau: Paramount Channel et Crime District. Nouveau transpondeur pour France 2, 3, 4, Ô et France Info TV sur Eutelsat 5°W

Fransat et BIS: une nouvelle fréquence (cryptée) a été activée pour France 2, 3, 4, Ô et France Info TV. Il s'agit de 11555 V 29950 3/4 DVB-S2. France Ô et France Info y sont diffusée en SD.L'ancienne fréquence en clair a été désactivée le 22 novembre 2016.

Fin de TF1, TMC et NT1 en HD clair sur 9° Est - début sur Eutelsat 33° Est

Depuis novembre 2016, TF1, NT1 et TMC (versions suisses) sont diffusées en HD clair sur la position 33.0°Est, Eutelsat, 12621 GHz, DVB-S2X 8PSK 25/36. Une des questions principales est de savoir des lecteurs peuvent recevoir la norme DVB-S2X. Toute information dans le forum serait bienvenue! Fin de France 2, 3 ou 4 en clair sur le satellite 5 degrés Ouest ! Fin de France Info TV en clair sur sat?

L'opérateur GR1 de la TNT a mis terme à la diffusion en clair de plusieurs chaînes de France Télévisions sur le satellite Eutelsat 5°W. France 2 et 3 y étaient diffusées en clair depuis plus de 11 ans. France 5 avait récemment quitté ce groupe et avait été remplacé par France 4 et France Info TV était de fait diffusée en clair, en exclusivité satellite. Destinée à l'alimentation des émetteurs de la TNT gratuite, cette diffusion était aussi l'occasion pour des milliers de personnes de recevoir les chaînes publiques françaises avec un récepteur satellite libre.

FRANSAT et BIS sur Eutelsat 5 degrés Ouest

Nouveau plan de fréquences Fransat le 22.11.2016. La diffusion en clair de France 2-3-4 étant terminée, un nouveau transpondeur (en crypté) a été mis en service.

TNT France: Franceinfo: depuis le 1.9 2016 sur la position 27

La TNT française passe à 27 chaînes. L'arrivée de Franceinfo: TV en définition standard (SD) contraint France Ô à passer de la HD en SD (mais pas sur Astra!). Cette arrivée se fait en clair sur les émetteurs terrestres qui couvrent la bonne moitié de la population romande (de Genève à Montreux, sud du canton de FR + frontière VD-NE-JU avec la France). Sur satellite, franceinfo: est cryptée. Si vous voulez voir franceinfo: il vous faut débrancher le câble et la recevoir par antenne (sauf région CityCable) Sur le plan suisse, cette chaîne est arrivée en clair sur CityCable et en crypté ailleurs.

03.11.2016: Euronews enfin en HD! Euronews, la chaîne européenne d'information, arrive enfin en HD. Seul bémol, pour l'instant, seule la langue anglaise est disponible alors que la chaîne diffuse normalement en 13 langues différentes. Retrouvez ces premières images en HD sur HotBird, 13 degrés Est (le même satellite que celui utilisé par la TV suisse ou en partie BIS), 11565, horizontal, 8PSK, 29900 3/4, DVB-S2 29.09.2016: CNN enfin en HD

CNN est enfin diffusée en HD en Europe, pour l'instant uniquement sur Astra 28°E. Enfin, car la définition standard de CNN a toujours été faiblarde. Le tout se fait heureusement en clair sur Astra 28.2°E, 11112 H DVB-S QPSK 22000 5/6

CanalSat et TNT françaises: nouveaux noms de chaines D8 et D17 ont disparu! Il faut s'habituer à parler de C8 et C Star. i>télé devrait devenir CNews le 24 octobre 2016.

CityCable : encore des chaînes en clair avant les autres téléréseaux! Décidément, CityCable (Lausanne) est une compagnie réactive. Non seulement, l'abonnement de base de CityCable est plus de 10% moins cher que UPC, non seulement CityCable offre beaucoup plus de chaînes en clair que UPC (160 contre 90) mais en plus, CityCable continue d'avancer: une semaine après le lancement de FranceInfo: (TV), la nouvelle chaîne info est déjà reprise sur le réseau de la région lausannoise. En prime, une nouvelle chaîne belge, AB3, bien sûr en clair. Bravo!

Satellite: la SSR a supprimé la diffusion TV en définition standard le 29.02.2016 Effectuez une recherche sur les 2 transpondeurs suivants: DVB-S2 (8PSK) 11.526 GHz 29.700 2/3 H DVB-S2 (8PSK) 10.971 GHz 29.700 2/3 H RTS1 et 2 en HD n'ont pas bougé mais toutes les radios doivent être reprogrammées! Remarque: aucun changement n'est annoncé pour la diffusion en TNT.