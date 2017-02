1ère visite?

La Norvège fait l'histoire de la radio



Le DAB connaît un grand succès en Suisse. Plus de la moitié de la réception est maintenant numérique, les stations privées et publiques sont toutes représentées. Mais le DAB bouscule aussi la Norvège: le 11 janvier 2017 est un jour historique pour la radio car ce pays est le premier à supprimer la FM. Le réseau FM sera déconnecté par régions, à partir du 11 janvier 2017 à 11h11 du soir, à Bodø. En Suisse, l'arrêt des émetteurs FM aura lieu au début vers 2022.



Les Romands seront intéressés de savoir pourquoi la France traîne des pieds en matière de radio numérique, alors qu'elle fait un tabac en Italie, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, dans les pays scandinaves, etc. Et bien, les grandes radios lui mettent les bâtons dans les roues. Bizarre que NRJ soit absente du DAB français mais présente sur le DAB allemand et suisse-allemand. Mais la radio numérique arrive tout de même en France, et même Radio France s'y met. Notre conseil de ne jamais acheter une voiture sans radio numérique, en dehors de Suisse également, est plus actuel que jamais!

DAB+ dans les tunnels: ça bouge encore et toujours



Décembre 2016 - La diffusion dans les tunnels routiers touche aussi la Suisse romande: après le tunnel de Chèvres (GE- A1), le tunnel de Combette et des Vignes (FR - A1), le DAB est arrivé dans le canton du Jura, dans le tunnel de Choindez, sur la A16 (Transjurassienne). Ce tunnel de 3,2 km est donc équipé des deux bouquets romands (SSR et chaînes privées). Le DAB+ est depuis peu aussi diffusé dans le tunnel du Gotthard (A2), le plus long tunnel routier de Suisse et dans le Belchen (BS - SO - A2). Ainsi, l'équipement des tunnels routiers suisses par l'OFROU, prévu jusqu'à fin 2018, poursuit son cours. Notons que les Romands attendent avec une certaine impatience l'équipement des tunnels neuchâtelois et de l'A9. Sources: DAB-Swiss et Broadcast.