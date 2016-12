1ère visite?

Décidément, CityCable (Lausanne) est une compagnie réactive. Non seulement, l'abonnement de base de CityCable est plus de 10% moins cher que UPC, non seulement CityCable offre beaucoup plus de chaînes en clair que UPC (160 contre 90) mais en plus, CityCable continue d'avancer: une semaine après le lancement de FranceInfo: (TV), la nouvelle chaîne info est déjà reprise sur le réseau de la région lausannoise. En prime, une nouvelle chaîne belge, AB3, bien sûr en clair. Bravo!