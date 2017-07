UPC: Maintenant, votre abonnement TV sur jusqu’à trois téléviseurs



Profiter de son abonnement UPC sur 3 téléviseurs de votre foyer? C’est désormais possible. Désormais, en plus de votre abonnement TV, vous pouvez commander jusqu’à deux DigiCards (CHF 10.- par DigiCard) sur lesquelles seront automatiquement activées, en plus des chaînes TV habituelles, vos options supplémentaires souscrites. Vous pouvez ainsi, par exemple, profiter de Premium TV ou de votre bouquet linguistique sur jusqu’à trois téléviseurs.



Vous pouvez bénéficier de cette nouveauté si vous possédez déjà un abonnement Connect ou Connect & Play avec une DigiCard supplémentaire, si vous ajoutez la DigiCard à votre abonnement (via My UPC «Option TV supplémentaire» ou par téléphone au 0800 46 46 46) ou si vous souscrivez un tout nouvel abonnement. Les bouquets de chaînes (également les bouquets à venir) de votre abonnement seront automatiquement transférés sur les DigiCards déjà louées ou sur les nouvelles DigiCards commandées.