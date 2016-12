1ère visite?

Paramount Channel sur BIS

Disparition de Ciné FX et Polar le 6 décembre 2016. Nouveau: Paramount Channel et Crime District.

Nouveau transpondeur pour France 2, 3, 4, Ô et France Info TV sur Eutelsat 5°W

Fransat et BIS: une nouvelle fréquence (cryptée) a été activée pour France 2, 3, 4, Ô et France Info TV. Il s'agit de 11555 V 29950 3/4 DVB-S2. France Ô et France Info y sont diffusée en SD.L'ancienne fréquence en clair a été désactivée le 22 novembre 2016.