1ère visite?

TNT: la Suisse va diminuer la puissance de ses émetteurs en 2016

Mauvaise nouvelle, notamment pour les téléspectateurs français: en 2016, la SSR va diminuer la puissance de ses émetteurs TNT, soi-disant pour des raisons d'économie et aussi parce que la TNT suisse est peu regardée. La réception en Suisse ne sera plus garantie que pour les antennes de toit (et plus pour les antennes d'intérieur). Il faut dire qu'avec 4 chaînes sur 7 (en Romandie), de plus en médiocre qualité SD, rien n'est fait pour rendre ce vecteur attrayant. De plus, aucun passage à la HD n'est prévu (alors que 4 chaînes HD sur un canal, c'est possible en France!). En résumé, le cheval suisse TNT ne marchait pas fort, la SSR va lui casser une patte et elle pourra constater que l'érosion s'est amplifiée, justifiant de nouvelles économies. Le cercle vicieux a commencé.