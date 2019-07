Chaque année, BILANZ établit le classement des meilleurs opérateurs télécom en Suisse.

Sur le plan romand, en télévision comme en internet, le meilleur est Net+. C'est d'autant plus surprenant que Net+ est un opérateur romand majoritairement en mains publiques. En télévision et en internet, Swisscom et UPC obtiennent des résultats peu honorables (avant-dernier et dernier). Cliquez sur le tableau pour découvrir les détails du classement publié fin août 2018, mis en page et traduit par 2222.ch. Sur la base de ce "ranking", le conseil de choisir NetPlus paraît évident... pour ceux qui le peuvent. L'article original est disponible ici.