NetPlus: disponible dans tout le Chablais, y compris "zones UPC"



Les utilisateurs n'ont pas le choix de leur câble TV contrairement au raccordement téléphonique. Nous vivons une certaine révolution: UPC offre aussi ses produits à Lausanne alors que NetPlus les rend disponible dans tout le Chablais, par la fibre optique ou la FTTS. Cette révolution est particulièrement bienvenue lorsque l'on sait que UPC continue de ne proposer que 80 chaînes en clair dans le raccordement de base, contre 120 chez NetPlus et 160 chez CityCable. Va-t-on vers une vraie concurrence dans le domaine des téléréseaux? Le choix pourrait se faire sur la base des chaînes proposées (y compris dans l'offre de base), des prix et sur d'autres principes (emploi local ou régional, proximité, énergie verte, éthique). NetPlus est 100% romand et son raccordement de base est moins cher que UPC, tout en offrant plus de chaînes en clair. Plus d'info sur NetPlus dans tout le Chablais ici.