1ère visite?

Fin de TF1, TMC et NT1 en HD clair sur 9° Est - début sur Eutelsat 33° Est



Depuis novembre 2016, TF1, NT1 et TMC (versions suisses) sont diffusées en HD clair sur la position 33.0°Est, Eutelsat, 12621 GHz, DVB-S2X 8PSK 25/36. Une des questions principales est de savoir des lecteurs peuvent recevoir la norme DVB-S2X. Toute information dans le forum serait bienvenue!

Fin de France 2, 3 ou 4 en clair sur le satellite 5 degrés Ouest ! Fin de France Info TV en clair sur sat?



L'opérateur GR1 de la TNT a mis terme à la diffusion en clair de plusieurs chaînes de France Télévisions sur le satellite Eutelsat 5°W. France 2 et 3 y étaient diffusées en clair depuis plus de 11 ans. France 5 avait récemment quitté ce groupe et avait été remplacé par France 4 et France Info TV était de fait diffusée en clair, en exclusivité satellite. Destinée à l'alimentation des émetteurs de la TNT gratuite, cette diffusion était aussi l'occasion pour des milliers de personnes de recevoir les chaînes publiques françaises avec un récepteur satellite libre.