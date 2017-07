Les plus jeunes n'ont pas connu l'époque des concours TV où le but était de trouver la bonne réponse, dans l'espoir de gagner quelque chose. Je viens sur ce sujet car il faut avoir conscience d'une chose, à savoir que les concours aujourd'hui visent deux buts. Le 1er, c'est de vous faire payer un surcoût pour votre SMS ou votre appel: ainsi, les téléspectateurs paient eux-mêmes le prix qu'ils tentent de recevoir. Le 2e, c'est tout simplement de connaître vos données pour vous cibler ou pour les revendre. Vous me direz que les concours ont toujours eu comme but une forme de publicité ou de promotion de produits: je regrette pour ma part l'époque où le niveau des questions n'était pas aussi insignifiant, voire abrutissant. Question d'époque?