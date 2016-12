1ère visite?

DAB+ dans les tunnels: ça bouge encore et toujours



Décembre 2016 - La diffusion dans les tunnels routiers touche aussi la Suisse romande: après le tunnel de Chèvres (GE- A1), le tunnel de Combette et des Vignes (FR - A1), le DAB est arrivé dans le canton du Jura, dans le tunnel de Choindez, sur la A16 (Transjurassienne). Ce tunnel de 3,2 km est donc équipé des deux bouquets romands (SSR et chaînes privées). Le DAB+ est depuis peu aussi diffusé dans le tunnel du Gotthard (A2), le plus long tunnel routier de Suisse et dans le Belchen (BS - SO - A2). Ainsi, l'équipement des tunnels routiers suisses par l'OFROU, prévu jusqu'à fin 2018, poursuit son cours. Notons que les Romands attendent avec une certaine impatience l'équipement des tunnels neuchâtelois et de l'A9. Sources: DAB-Swiss et Broadcast.

Nouvel émetteur DAB+ à Fribourg pour Romandie Médias SA (2e bouquet DAB+ romand)



16.10.2016 - un nouvel émetteur couvre la vieille ville de Fribourg, où la réception depuis le Gibloux n'était pas optimale. Ce nouveau lieu d'émission se trouve à Fribourg Lorette et sa puissance rayonnée (ERP) estb de 1,8 kW. Pour comparaison, la puissance du Gibloux est de 38 kW. La réception des radios privées romandes, dont Radio Fribourg, s'en trouve fortement améliorée en vieille ville.